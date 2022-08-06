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MSB: “Yarın 4 geminin Ukrayna limanlarından çıkışı, 1 boş geminin ise limanlarına girişi planlanmıştır”

Milli Savunma Bakanlığı, yarın 1’i Odessa’dan, 3’ü Çernomorsk’tan olmak üzere 4 geminin Ukrayna limanlarından çıkışı, 1 boş geminin ise Ukrayna limanlarına girişinin planlandığını bildirdi.

Genel 06.08.2022, 21:56
MSB: “Yarın 4 geminin Ukrayna limanlarından çıkışı, 1 boş geminin ise limanlarına girişi planlanmıştır”

Milli Savunma Bakanlığı, yarın 1’i Odessa’dan, 3’ü Çernomorsk’tan olmak üzere 4 geminin Ukrayna limanlarından çıkışı, 1 boş geminin ise Ukrayna limanlarına girişinin planlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın temasları ve İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezindeki yoğun çalışma ve koordinasyon sonucunda; yarın 1’i Odessa’dan, 3’ü Çernomorsk’tan olmak üzere 4 geminin Ukrayna limanlarından çıkışı, 1 boş geminin ise Ukrayna limanlarına girişi planlanmıştır. Sevkiyatlar için hazırlık ve koordinelere devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

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