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MSB: “Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi tamamlandı”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimini tamamlandığını açıkladı.

Genel 01.07.2022, 21:43
MSB: “Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi tamamlandı”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimini tamamlandığını açıkladı.

MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi; Hava ve Deniz Kuvvetlerimiz ile Azerbaycan, İngiltere, Ürdün, Pakistan ve NATO unsurlarının katılımıyla 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya’da başarıyla tamamlandı” ifadelerine yer verdi.

MSB, ayrıca eğitim görüntülerinin olduğu bir video da paylaştı.

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