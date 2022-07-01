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MSB: “Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi tamamlandı”
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimini tamamlandığını açıkladı.
Genel 01.07.2022, 21:43
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimini tamamlandığını açıkladı.
MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi; Hava ve Deniz Kuvvetlerimiz ile Azerbaycan, İngiltere, Ürdün, Pakistan ve NATO unsurlarının katılımıyla 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya’da başarıyla tamamlandı” ifadelerine yer verdi.
MSB, ayrıca eğitim görüntülerinin olduğu bir video da paylaştı.