MSB: "Türk Yıldızları’na ait F-5 Tipi uçağımız kuş çarpması sonucu, motorların durması nedeniyle Konya’da kaza kırıma uğramıştır. Pilotumuz uçaktan atlayarak sağ kurtulmuş, gerekli kontrol ve tedavisinin yapılması için hastaneye sevk edilmiştir. Pilo

MSB: "Türk Yıldızları’na ait F-5 Tipi uçağımız kuş çarpması sonucu, motorların durması nedeniyle Konya’da kaza kırıma uğramıştır. Pilotumuz uçaktan atlayarak sağ kurtulmuş, gerekli kontrol ve tedavisinin yapılması için hastaneye sevk edilmiştir. Pilotumuzun sağlık durumu iyidir."