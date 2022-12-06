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MSB: "Türk Yıldızları’na ait F-5 Tipi uçağımız kuş çarpması sonucu, motorların durması nedeniyle Konya’da kaza kırıma uğramıştır. Pilotumuz uçaktan atlayarak sağ kurtulmuş, gerekli kontrol ve tedavisinin yapılması için hastaneye sevk edilmiştir. Pilo
MSB: "Türk Yıldızları’na ait F-5 Tipi uçağımız kuş çarpması sonucu, motorların durması nedeniyle Konya’da kaza kırıma uğramıştır. Pilotumuz uçaktan atlayarak sağ kurtulmuş, gerekli kontrol ve tedavisinin yapılması için hastaneye sevk edilmiştir. Pilotumuzun sağlık durumu iyidir."
Genel 06.12.2022, 13:26
MSB: "Türk Yıldızları’na ait F-5 Tipi uçağımız kuş çarpması sonucu, motorların durması nedeniyle Konya’da kaza kırıma uğramıştır. Pilotumuz uçaktan atlayarak sağ kurtulmuş, gerekli kontrol ve tedavisinin yapılması için hastaneye sevk edilmiştir. Pilotumuzun sağlık durumu iyidir."