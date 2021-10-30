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MSB: "Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz, Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci Yıl Dönümü kapsamında İstanbul Vatan Caddesinde icra edilen kutlama törenlerinde selamlama/tören uçuşu gerçekleştirdi"
MSB: "Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz, Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci Yıl Dönümü kapsamında İstanbul Vatan Caddesinde icra edilen kutlama törenlerinde selamlama/tören uçuşu gerçekleştirdi"
Genel 30.10.2021, 18:56
MSB: "Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz, Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci Yıl Dönümü kapsamında İstanbul Vatan Caddesinde icra edilen kutlama törenlerinde selamlama/tören uçuşu gerçekleştirdi"