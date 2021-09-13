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MSB: “Turaz Şahini-2021 Tatbikatı devam ediyor”
Milli Savunma Bakanlığı, Turaz Şahini-2021 Tatbikatının devam ettiğini bildirdi.
Genel 13.09.2021, 22:04
Milli Savunma Bakanlığı, Turaz Şahini-2021 Tatbikatının devam ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Turaz Şahini-2021 Tatbikatı; Türkiye’nin ev sahipliğinde, Azerbaycan Hava Kuvvetleri unsurlarının katılımı ile Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda devam ediyor” ifadelerine yer verildi.