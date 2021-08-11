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MSB: “TSK’ya ait 6 helikopter ile sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu’da arama-kurtarma görevine devam ediyoruz”

Milli Savunma Bakanlığı, Sinop ve Kastamonu’da yaşanan sel felaketinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 6 helikopterin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Genel 11.08.2021, 20:27
MSB: “TSK’ya ait 6 helikopter ile sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu’da arama-kurtarma görevine devam ediyoruz”

Milli Savunma Bakanlığı, Sinop ve Kastamonu’da yaşanan sel felaketinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 6 helikopterin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Her zaman asil milletimizin emrindeyiz! TSK’ya ait 6 helikopter ile sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu’da arama-kurtarma görevine devam ediyoruz. Helikopterlerimiz Sinop Ayancık Devlet Hastanesi’ndeki hastaları alarak Sinop Devlet Hastanesi’ne tahliye etti” ifadelerine yer verdi.
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