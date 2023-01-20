MSB, “Tel Rıfat’tan Öncüpınar Karakolu sorumluluk sahasına roketli saldırı gerçekleştirildi”
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat’tan Öncüpınar Hudut Karakolu sorumluluk sahasına çok namlulu roketatar saldırısı gerçekleştirdi. Terör hedeflerine yönelik atışlar devam ederken ilk belirlemelere göre 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat’tan Öncüpınar Hudut Karakolu sorumluluk sahasına çok namlulu roketatar saldırısı gerçekleştirdi. Terör hedeflerine yönelik atışlar devam ederken ilk belirlemelere göre 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “PKK/YPG’li teröristler Tel Rıfat’tan Öncüpınar Hudut Karakolumuzun sorumluluk sahasına çok namlulu roketatar saldırısı gerçekleştirdi. Birliklerimizde hasar/zayiat meydana gelmezken belirlenen terör hedefleri meşru müdafaa kapsamında güçlü şekilde vuruldu.
Terör hedeflerine yönelik ateş destek vasıtalarımızla atışlar devam ederken ilk belirlemelere göre 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Hiçbir terör saldırısını karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız!” denildi.