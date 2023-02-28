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MSB Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı temini için sınav sonuçları açıklandı
Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı temini yazılı sınav sonuçları açıklandı.
Genel 28.02.2023, 18:39
Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı temini yazılı sınav sonuçları açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı temini yazılı sınav sonuç duyurusu yayımlandı. Sınav sonuç duyurusuna https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.