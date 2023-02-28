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MSB Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı temini için sınav sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı temini yazılı sınav sonuçları açıklandı.

Genel 28.02.2023, 18:39
MSB Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı temini için sınav sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı temini yazılı sınav sonuçları açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı temini yazılı sınav sonuç duyurusu yayımlandı. Sınav sonuç duyurusuna https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

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