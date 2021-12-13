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MSB: “TCG Doğan hücumbotumuzda ‘Gözlemci Statüsünde Hücumbot Personel Mübadelesi’ faaliyeti icra edildi”
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Doğan hücumbotunun “Gözlemci Statüsünde Hücumbot Personel Mübadelesi” faaliyetini icra ettiğini açıkladı.
Genel 13.12.2021, 18:27
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Doğan hücumbotunun “Gözlemci Statüsünde Hücumbot Personel Mübadelesi” faaliyetini icra ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “TCG Doğan hücumbotumuzda 29 Kasım-10 Aralık 2021 tarihleri arasında Libya Deniz Kuvvetleri’nden Albay Fathi Amir Mustafa AlshıteewI’nin katılımıyla ‘Gözlemci Statüsünde Hücumbot Personel Mübadelesi’ faaliyeti icra edildi” denildi.