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MSB: “Tahıl sevkiyatı kapsamında 4 gemi Ukrayna’dan hareket etti"

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna’dan toplam 4 geminin hareket ettiğini duyurdu.

Genel 21.08.2022, 08:21
MSB: “Tahıl sevkiyatı kapsamında 4 gemi Ukrayna’dan hareket etti"

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna’dan toplam 4 geminin hareket ettiğini duyurdu.

MSB’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna’nın Çernomorsk limanından 2, Odessa’dan 1 ve Yuzni’den 1 olmak üzere toplam 4 gemi hareket etti. Ayrıca bugün Ukrayna’dan gelen 1 gemi ile Ukrayna’ya gidecek 5 geminin de denetlemesi gerçekleştirilecek” denildi.

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