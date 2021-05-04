MSB: "Sınırlarımızdaki keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri kesintisiz sürüyor"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari, Van ve Hatay sınır hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 106 adet tabanca, 62,5 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu.

MSB sosyal medya hesabından sınır hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerine ilişkin paylaşımda bulunuldu. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Son olarak Hakkâri, Van ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde; 106 adet tabanca, 389 adet tabanca gövdesi, bin 604 adet muhtelif silah parçası, 62,5 kg uyuşturucu madde, 13 bin 630 paket sigara ele geçirildi. Hudut kartallarımızın sınırlarımızdaki keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri kesintisiz sürüyor."