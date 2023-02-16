MSB: “Seyyar mobil mutfak günde 30 bin vatandaşımıza sıcak yemek verecek şekilde görev yapıyor”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ASFAT tarafından seyyar mobil mutfağın günde 30 bin vatandaşımıza sıcak yemek verecek şekilde görev yaptığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bakanlığımız bağlısı ASFAT tarafından Hatay’a kurulan ve TSK İnsani Yardım Tugayımız tarafından kullanılan seyyar mobil mutfak, tek başına günde 30 bin vatandaşımıza sıcak yemek verecek şekilde görev yapıyor” ifadelerini kullandı.