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MSB: “Sel felaketlerinde zarar gören Pakistan’a insani yardım malzemelerini taşıyan beşinci uçağımız da Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti”
Dışişleri Bakanlığı: “Irak’ta yayılan şiddet olaylarından endişe duyuyoruz. Bu çerçevede, tüm kesimleri itidale ve sağduyuya davet ediyoruz”
MSB: “Sel felaketlerinde zarar gören Pakistan’a insani yardım malzemelerini taşıyan beşinci uçağımız da Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti”
Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketinde zarar gören Pakistan’a insani yardım malzemelerini taşıyan beşinci uçağın hareket ettiğini duyurdu.
Genel 30.08.2022, 01:17
Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketinde zarar gören Pakistan’a insani yardım malzemelerini taşıyan beşinci uçağın hareket ettiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Sel felaketlerinde zarar gören dost ve kardeş ülke Pakistan’a yardım ulaştırmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan insani yardım malzemelerini taşıyan beşinci uçağımız da Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti” ifadelerine yer verildi.
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