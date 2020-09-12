Son Dakika
MSB: “Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı ’Seçkin Gözlemci Günü’ yarın gerçekleştirilecek”
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, ŞEHİT YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL AKDENİZ FIRTINASI-2020 TATBİKATI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE BAŞARIYLA DEVAM ETTİĞİNİ VE TATBİKATIN “SEÇKİN GÖZLEMCİ GÜNÜ”NÜN YARIN İCRA EDİLECEĞİNİ BİLDİRDİ.
Genel 12.09.2020, 20:56
3
Milli Savunma Bakanlığı, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde başarıyla devam ettiğini ve Tatbikatın “Seçkin Gözlemci Günü”nün yarın icra edileceğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek üzere Birleşik, Müşterek ve Fiilî olarak icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde devam etmektedir. Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü Pazar günü (yarın) gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verildi.
24°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 13 Eylül 2020
|İmsak
|05:08
|Güneş
|06:35
|Öğle
|13:05
|İkindi
|16:38
|Akşam
|19:26
|Yatsı
|20:47
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|1
|3
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Galatasaray
|1
|3
|4. Alanyaspor
|1
|3
|5. Fenerbahçe
|1
|3
|6. Ankaragücü
|0
|0
|7. Antalyaspor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Beşiktaş
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Hatayspor
|0
|0
|12. Başakşehir
|0
|0
|13. Kasımpaşa
|0
|0
|14. Kayserispor
|0
|0
|15. Konyaspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Çaykur Rizespor
|1
|0
|18. Gaziantep FK
|1
|0
|19. Sivasspor
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|1
|3
|2. Ümraniye
|1
|3
|3. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|4. Ankaraspor
|1
|3
|5. Adana Demirspor
|0
|0
|6. Adanaspor
|0
|0
|7. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|8. Altay
|0
|0
|9. Balıkesirspor
|0
|0
|10. Bursaspor
|0
|0
|11. Giresunspor
|0
|0
|12. Samsunspor
|0
|0
|13. Tuzlaspor
|0
|0
|14. İstanbulspor
|0
|0
|15. Bandırmaspor
|1
|0
|16. Boluspor
|1
|0
|17. Eskişehirspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Liverpool
|1
|3
|3. Crystal Palace
|1
|3
|4. Aston Villa
|0
|0
|5. Brighton
|0
|0
|6. Burnley
|0
|0
|7. Chelsea
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leicester City
|0
|0
|10. Man City
|0
|0
|11. M. United
|0
|0
|12. Newcastle
|0
|0
|13. Sheffield United
|0
|0
|14. Tottenham
|0
|0
|15. West Bromwich
|0
|0
|16. West Ham
|0
|0
|17. Wolverhampton
|0
|0
|18. Leeds United
|1
|0
|19. Southampton
|1
|0
|20. Fulham
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|1
|3
|2. Celta de Vigo
|1
|1
|3. Eibar
|1
|1
|4. Atletico Madrid
|0
|0
|5. Barcelona
|0
|0
|6. Cádiz
|0
|0
|7. Deportivo Alaves
|0
|0
|8. Elche
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Huesca
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Real Betis
|0
|0
|14. Real Madrid
|0
|0
|15. Real Sociedad
|0
|0
|16. Real Valladolid
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Valencia
|0
|0
|19. Villarreal
|0
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0