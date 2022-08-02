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MSB: “RAZONİ kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir”

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna’dan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin, kendisine tahsis edilen mevkiye demirletildiğini açıkladı.

Genel 02.08.2022, 21:19
MSB: “RAZONİ kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir”

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna’dan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin, kendisine tahsis edilen mevkiye demirletildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı için dün Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisiyle ilgili paylaşımda bulundu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşımda, “Dün Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşmış, kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir” ifadeleri kullanıldı.

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