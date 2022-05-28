banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Batman’da ipekböcekçiliğinde 40 günde 20 bin TL gelir
Batman’da ipekböcekçiliğinde 40 günde 20 bin TL gelir
Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılacak
Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılacak
Halkbank’tan Teknokent Destek Paketi
Halkbank’tan Teknokent Destek Paketi
Bugün hava nasıl olacak? 30 Mayıs 2022
Bugün hava nasıl olacak? 30 Mayıs 2022

MSB: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde EYP’nin patlaması sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı"

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde EYP’nin paylaması sonucunda 1 askerin şehit olduğunu 1 askerin de yaralandığını açıkladı.

Genel 28.05.2022, 23:56 30.05.2022, 09:47
MSB: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde EYP’nin patlaması sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 28 Mayıs 2022 tarihinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Hasan Çatal şehit olmuş, bir personelimiz de yaralanmıştır. Yaralı personelimiz derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz" denildi.

Yorumlar (0)
26°
açık