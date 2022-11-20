MSB "Pençe-Kılıç" operasyonu görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kılıç Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen hava harekatına dair görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Pençe-Kılıç Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen hava harekatına dair görüntüleri paylaştı. Paylaşımda, “Ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargâh ve eğitim kampları böyle yerle bir edildi!” ifadeleri kullanıldı.