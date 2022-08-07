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MSB paylaştı: "Yunanistan yine göçmenleri Türkiye kara sularına itti"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi Karaburun batısında, Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin Türkiye karasularına itilme görüntülerini paylaştı.

Genel 07.08.2022, 14:35
MSB paylaştı: "Yunanistan yine göçmenleri Türkiye kara sularına itti"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi Karaburun batısında, Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin Türkiye karasularına itilme görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, "Ege Denizi Karaburun batısında, 7 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bota önleme yapılarak kara sularımıza itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Düzensiz göçmen botuna ilişkin bilgiler Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi" ifadeleri yer aldı.

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