MSB: “Olaya karışanlar görevden alındı”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Tokat’ta düzenlenen resepsiyondaki görüntülere ilişkin açıklama yapılarak, olaya karışanların görevden alındığı duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Tokat’ta düzenlenen resepsiyondaki görüntülere ilişkin açıklama yayımladı. MSB tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Tokat ilinde düzenlenen resepsiyonda meydana gelen ve hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayan olaya karışanlar idari tahkikatın selameti bakımından derhal görevden alınmış, idari tahkikat heyeti oluşturularak olay tüm yönleriyle incelenmiş, değerlendirilmiş ve söz konusu personel haklarında gerekli işlem yapılmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. TSK bünyesinde disiplin, yani yasalara, kurallara uymak esastır. Aksi davranışlar asla kabul edilemez. TSK binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen millî, manevi, mesleki değerlerimizden aldığı ilhamla milletinin emrinde, görevinin başındadır.”