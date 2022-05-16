MSB nefes kesen tatbikatın görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Kara Havacılık Komutanlığı’na ait unsurların katılımıyla gerçekleştirilen Erciyes-2022 Tatbikatı’nın başarıyla tamamlandığını duyurdu ve tatbikattan görüntüler paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığınca sosyal medyadan tatbikat hakkında yapılan açıklamada, "Amaç: Hava indirme ve komando harekat türlerini müşterek harekat ortamında başarılı şekilde icra etmek. Kayseri’de gerçekleştirilen ve Hava Kuvvetlerimiz ile Kara Havacılık Komutanlığımıza ait unsurların katılımıyla gerçekleştirilen Erciyes-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Erciyes-2022 Tatbikatı’na ait nefes kesen görüntüler de paylaşıldı.