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MSB: “Mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşması beklenmektedir”

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna’dan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin saat 21.00 civarında İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşılmasının beklendiğini açıkladı.

Genel 02.08.2022, 19:44
MSB: “Mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşması beklenmektedir”

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna’dan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin saat 21.00 civarında İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşılmasının beklendiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Tahıl sevkiyatı için dün Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisiyle ilgili paylaşımda bulundu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşımda, “Dün Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşması beklenmektedir. Geminin müşterek denetleme timi tarafından denetimine yarın sabah başlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

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