banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Jennifer Lopez'den zafer dansı
Jennifer Lopez'den zafer dansı
Dönüm Başına Ödenen Tarla Parası Miktarları
Dönüm Başına Ödenen Tarla Parası Miktarları
Hesap makinasına meydan okuyan garson
Hesap makinasına meydan okuyan garson
Yeni ABD Başkanı Biden'ın Türkiye'yle ilişkileri nasıl?
Yeni ABD Başkanı Biden'ın Türkiye'yle ilişkileri nasıl?

MSB: “Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı başarıyla tamamlandı”

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB), 26 EKİM TARİHİNDE BAŞLAYAN VE 3’ÜNCÜ ANA JET ÜS KOMUTANLIĞINDA İCRA EDİLEN “MİLLİ ANADOLU ANKASI-2020 TATBİKATI’NIN BAŞARI İLE TAMAMLANDIĞINI AÇIKLADI.

Genel 08.11.2020, 11:44
2
MSB: “Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı başarıyla tamamlandı”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 26 Ekim tarihinde başlayan ve 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında icra edilen "Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı"nın başarı ile tamamlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “26 Ekim-6 Kasım 2020 tarihleri arasında 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında milli unsurların katılımı ile icra edilen ‘Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı’ başarıyla tamamlandı” ifadeleri yer aldı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
17°
parçalı bulutlu
banner378