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MSB: “Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı başarıyla tamamlandı”
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB), 26 EKİM TARİHİNDE BAŞLAYAN VE 3’ÜNCÜ ANA JET ÜS KOMUTANLIĞINDA İCRA EDİLEN “MİLLİ ANADOLU ANKASI-2020 TATBİKATI’NIN BAŞARI İLE TAMAMLANDIĞINI AÇIKLADI.
Genel 08.11.2020, 11:44
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 26 Ekim tarihinde başlayan ve 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında icra edilen "Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı"nın başarı ile tamamlandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “26 Ekim-6 Kasım 2020 tarihleri arasında 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında milli unsurların katılımı ile icra edilen ‘Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı’ başarıyla tamamlandı” ifadeleri yer aldı.
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