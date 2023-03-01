MSB: “Mehmetçik deprem bölgesinde olduğu gibi hudutlarımızda da mücadelesini sürdürüyor”

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) Mehmetçiğin deprem bölgesinde olduğu gibi hudutlarımızda da mücadelesini sürdürdüğünü belirtti.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Mehmetçik deprem bölgesinde olduğu gibi hudutlarımızda da mücadelesini sürdürüyor. Yunanistan’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/KCK, 2’sinin de MLKP terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.” denildi.