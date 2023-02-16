Milli Savunma Bakanlığı (MSB) “Mehmetçik, deprem bölgelerinde çadır kurmaya, sıcak yemek dağıtmaya, bölgeye gönderilen yardımları ulaştırmaya devam ediyor” dedi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Her zaman asil milletimizin yanında olan Mehmetçik, deprem bölgelerinde devletimizin tüm kurumlarıyla koordineli şekilde çadır kurmaya, sıcak yemek dağıtmaya, bölgeye gönderilen yardımları vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.