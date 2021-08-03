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MSB: “Mehmetçik, arazöz ve iş makinaları ile bölgede devam eden yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor"

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik’in, Milas’taki yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.

Genel 03.08.2021, 19:53
MSB: “Mehmetçik, arazöz ve iş makinaları ile bölgede devam eden yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor"

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik’in, Milas’taki yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Milas’taki Hava Meydan Komutanlığında görevli Mehmetçik, arazöz ve iş makinaları ile bölgede devam eden yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mehmetçiğe ve devletimizin kurum/kuruluşlarına destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz’’ denildi.
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