MSB: "Mehmetçiğin deprem bölgesinin pek çok noktasında çadır kurma çalışmaları hummalı şekilde sürüyor"

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde hissedilen yıkıcı depremlerden sonra Mehmetçik, ilk günden bu yana bölgedeki yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, "Mehmetçiğin deprem bölgesinin pek çok noktasında çadır kurma çalışmaları, hummalı şekilde sürüyor. Sakarya’da konuşlu bulunan ve Kahramanmaraş’ta görev yapan 7’nci Komando Tugayımız da günün ilk ışıklarıyla birlikte yoğun şekilde çadır kurma faaliyetini sürdürüyor" denildi.