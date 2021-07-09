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MSB: “Mavi Vatan’da P-72 deniz karakol uçakları başarıyla icra edildi”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), P-72 deniz karakol uçaklarından üçüncüsünün kabul testlerinin başarıyla icra edildiğini açıkladı.

Genel 09.07.2021, 19:32
MSB: “Mavi Vatan’da P-72 deniz karakol uçakları başarıyla icra edildi”
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), P-72 deniz karakol uçaklarından üçüncüsünün kabul testlerinin başarıyla icra edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Deniz Kuvvetlerimizin Mavi Vatanımızdaki etkinliğine önemli katkılar sağlayan P-72 deniz karakol uçaklarından üçüncüsünün kabul testleri, Meltem-3 Projesi kapsamında 6 Temmuz 2021’de başarıyla icra edildi” denildi.
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