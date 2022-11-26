MSB: “LHD Anadolu’nun hizmete gireceği gün için hazırlıklar aralıksız devam ediyor”

Milli Savunma Bakanlığı, çok maksatlı amfibi gemi LHD Anadolu’nun hizmete girmesi için hazırlıkların aralıksız devam ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Türk donanmasının gücüne güç katacak olan çok maksatlı amfibi gemi LHD Anadolu’nun hazırlıklarının yer aldığı görüntüleri paylaştı. Paylaşımda, “Milletimizin heyecanla beklediği, donanmamızın gücüne güç katacak olan LHD Anadolu’nun hizmete gireceği gün için hazırlıklar aralıksız devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.