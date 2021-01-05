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MSB: " Komandolarımız eğitimlere aralıksız devam ediyor"
Milli Savunma Bakanlığı, Sarıkamış’ta konuşlu 9’uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen arama kurtarma eğitimleriyle ilgili paylaşımda bulundu.
Genel 05.01.2021, 10:00
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Milli Savunma Bakanlığı, Sarıkamış’ta konuşlu 9’uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen arama kurtarma eğitimleriyle ilgili paylaşımda bulundu.Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Komandolarımız eğitimlere aralıksız devam ediyor. Kars/Sarıkamış’ta konuşlu 9’uncu Komando Tugay Komutanlığımız tarafından arama kurtarma eğitimi başarıyla icra edildi" denildi.
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