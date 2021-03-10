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MSB: “Komando Tabur Komutanlığı Kursu devam ediyor”
Milli Savunma Bakanlığı, Komando Tabur Komutanlığı Kursu’nun devam ettiğini duyurdu.
Genel 10.03.2021, 15:35
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Milli Savunma Bakanlığı, Komando Tabur Komutanlığı Kursu’nun devam ettiğini duyurdu.Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, “Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında 15 Şubat 2021’de başlayan ve 4 hafta sürecek ‘Komando Tabur Komutanlığı Kursu’ devam ediyor” notuyla eğitim anlarına dair fotoğrafları paylaştı.