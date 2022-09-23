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MSB: "Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçlayan Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fır
MSB: "Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçlayan Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2022 başarıyla tamamlandı"
Genel 23.09.2022, 17:22
MSB: "Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçlayan Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2022 başarıyla tamamlandı"
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