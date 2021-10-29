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MSB: “Karabağ’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama töreni icra edildi”
Milli Savunma Bakanlığı, Karabağ’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama töreni icra edildiğini bildirdi.
Genel 29.10.2021, 20:02
Milli Savunma Bakanlığı, Karabağ’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama töreni icra edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Karabağ’da görev yapan Türkiye-Rusya Ortak Merkezinde, Azerbaycan ve Rusya Silahlı Kuvvetleri personelinin de katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama töreni icra edildi” denildi.