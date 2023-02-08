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MSB, Kahramanmaraş’taki depremzedelerin Ankara’ya tahliyesini sağladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş’taki yaralı depremzedelerin Ankara Etimesgut’a tahliyesinin sağladığını bildirdi.
Genel 08.02.2023, 12:23
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş’taki yaralı depremzedelerin Ankara Etimesgut’a tahliyesinin sağladığını bildirdi.
MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, gece boyunca deprem bölgesindeki yaralı vatandaşlarımızın Ankara Etimesgut’a tahliyesini sağladı. Birlik Zamanı” denildi.