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MSB: “Kahramanmaraş’ta kurulan çadır kentte ilaçlama faaliyetleri de gerçekleştiriliyor”
Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından depremzedelerin her türlü ihtiyacını karşılayan Mehmetçik, çadır kentlerde sağlık sorunlarının önüne geçebilmek için ilaçlama faaliyetlerini gerçekleştiriyor.
Genel 15.02.2023, 12:53
Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından depremzedelerin her türlü ihtiyacını karşılayan Mehmetçik, çadır kentlerde sağlık sorunlarının önüne geçebilmek için ilaçlama faaliyetlerini gerçekleştiriyor.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya paylaşımında, “Sakarya’da konuşlu bulunan 7’nci Komando Tugay Komutanlığımız, Kahramanmaraş’ta kurulan çadır kentte ilaçlama faaliyetleri de gerçekleştiriyor” denildi.