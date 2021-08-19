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MSB: ”Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nda emniyetin sağlanmasıyla tahliyeler yeniden başladı”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nda emniyetin sağlanmasıyla tahliyelerin yeniden başladığını duyurdu.

Genel 19.08.2021, 00:08
MSB: ”Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nda emniyetin sağlanmasıyla tahliyeler yeniden başladı”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nda emniyetin sağlanmasıyla tahliyelerin yeniden başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nda emniyetin sağlanmasıyla tahliyeler yeniden başladı. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı uçaklarımız da Türk vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştiriyor” denildi.

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