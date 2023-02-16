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MSB: “Hava Kuvvetlerimize ait helikopterler, deprem bölgesindeki köylere çadır ve yardım malzemeleri ulaştırmaya devam ediyor”
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Hava Kuvvetlerimize ait helikopterler, deprem bölgesindeki köylere çadır ve yardım malzemeleri ulaştırmaya devam ediyor” dedi.
Genel 16.02.2023, 18:53
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Hava Kuvvetlerimize ait helikopterler, deprem bölgesindeki köylere çadır ve yardım malzemeleri ulaştırmaya devam ediyor” dedi.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hava Kuvvetlerimize ait helikopterler, durmaksızın deprem bölgesindeki köylere çadır ve yardım malzemeleri ulaştırmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.