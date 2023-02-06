MSB: “Gaziantep Nurdağı’nda bir evladımız daha hayata tutundu”

Milli Savunma Bakanlığı, Gaziantep Nurdağı’nda bir çocuğun daha kurtarıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Gaziantep Nurdağı’nda güzeller güzeli bir evladımız daha hayata tutundu. Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları tüm gücüyle omuz omuza mücadeleye devam ediyor” ifadelerini kullandı.