MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi”

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük sızma ve saldırı girişimleri önlendi. Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi” denildi.