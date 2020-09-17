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MSB: “Fatih, Yavuz ve Barbaros Hayreddin Paşa gemilerine refakat görevi kararlı bir şekilde devam ediyor”
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, KARADENİZ’DE FATİH SONDAJ GEMİSİ’NE, DOĞU AKDENİZ’DE DE YAVUZ SONDAJ GEMİSİ’NE VE BARBAROS HAYREDDİN PAŞA SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİ'NE KORUMA VE REFAKAT GÖREVLERİNİN DEVAM ETTİĞİNİ AÇIKLADI.
Genel 17.09.2020, 11:35
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Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de Fatih sondaj gemisine, Doğu Akdeniz’de de Yavuz sondaj gemisine ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisine koruma ve refakat görevlerinin devam ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Asil milletimize yeni müjdeler vermek için araştırmalarına devam eden Fatih sondaj gemisine Karadeniz’de, Yavuz sondaj gemisine ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisine de Doğu Akdeniz’de koruma ve refakat görevlerine etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
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