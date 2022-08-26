MSB: “F-16 uçaklarımız tarafından selamlama/pasaj geçişi yapıldı”

Milli Savunma Bakanlığı, Avrasya Kültür Buluşması Şenlikleri ve Malazgirt Zaferi’nin 951’inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında F-16 uçakları tarafından selamlama/pasaj geçişi yapıldığını duyurdu.

MSB Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Avrasya Kültür Buluşması Şenlikleri ve Malazgirt Zaferi’nin 951’inci Yıl Dönümü Etkinlikleri kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı F-16 uçaklarımız tarafından selamlama/pasaj geçişi yapıldı” ifadelerine yer verdi.