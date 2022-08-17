MSB, düzensiz göçmenlerin Yunanistan tarafından Türk karasularına itilme anlarını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan’a ait sahil güvenlik unsurları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek İzmir Karaburun kuzeyinden Türk kara sularına itildiği anları paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı’na ait sosyal medya hesapları üzerinden konu hakkında yapılan paylaşımda, "Karaburun/İzmir kuzeyinde, 16 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan’a ait sahil güvenlik unsurları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı" ifadeleri yer aldı.