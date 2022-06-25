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MSB duyurdu: "İlk kez bir NATO ülkesine getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi ile ortak icra edilen Ramstein Dust-II 2022 çerçevesinde, NATO DDR yani "İntikal Edebilir Hava Savunma Radarı"nın ilk defa bir NATO ülkesine getirildiğini açıkladı.

Genel 25.06.2022, 15:14
MSB duyurdu: "İlk kez bir NATO ülkesine getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi ile ortak icra edilen Ramstein Dust-II 2022 çerçevesinde, NATO DDR yani "İntikal Edebilir Hava Savunma Radarı"nın ilk defa bir NATO ülkesine getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığınca konu hakkında yapılan açıklamada, "Türkiye’de Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi ile ilişkilendirilerek icra edilen NATO İntikal ve Hazırlık Tatbikatı olan Ramstein Dust-II 2022 çerçevesinde, NATO envanterine giren NATO DDR (İntikal Edebilir Hava Savunma Radarı) ilk defa bir NATO ülkesine intikal etti" ifadeleri yer aldı.

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