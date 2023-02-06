MSB: "Deprem bölgesinden kurtarılan vatandaşlarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul’a getirilerek tedavi altına alınıyor. Uçaklarımız yaralı tahliyesi ile bölgeye ulaştırılacak personel ve teçhizatın intikali iç

MSB: "Deprem bölgesinden kurtarılan vatandaşlarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul’a getirilerek tedavi altına alınıyor. Uçaklarımız yaralı tahliyesi ile bölgeye ulaştırılacak personel ve teçhizatın intikali için aralıksız görev yapıyor."