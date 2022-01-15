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MSB: “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Orta Seviye Taktik Tatbikatı-2022 başarıyla icra edildi”
Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Orta Seviye Taktik Tatbikatı-2022’in başarıyla icra edildiğini bildirdi.
Genel 15.01.2022, 18:39
Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Orta Seviye Taktik Tatbikatı-2022’in başarıyla icra edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ’Orta Seviye Taktik Tatbikatı-2022’, 10-14 Ocak 2022 tarihleri arasında toplam 54 gemi, 5 uçak, 1 İHA, 5 helikopterin katılımıyla Marmara Denizi, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de başarıyla icra edildi” ifadelerine yer verdi.