MSB: “Deniz Aslanı-2022 tatbikatının fiili bölümü başarıyla tamamlandı”

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Aslanı-2022 tatbikatının fiili bölümünün başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın koordinasyonunda düzenlenen ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de görev aldığı Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nın fiili bölümünün başarıyla tamamlandığını açıkladı. Bakanlık, tatbikata ait görüntüleri de paylaştı.