MSB'den AR-GE binasında yaşanan patlama ile ilgili açıklama

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"İstanbul Tuzla’da konuşlu bulunan 41’inci Bakım Fabrika Müdürlüğü AR-GE binasında, 8 Nisan tarihinde bir patlama meydana gelmiş ve yangın çıkmıştır. Yangına müdahale edilmiş ve söndürülmüştür. Olayda hayatını kaybeden ve yaralanan personelimiz bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

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