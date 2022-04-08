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MSB'den AR-GE binasında yaşanan patlama ile ilgili açıklama
Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Tuzla’da bulunan 41’inci Bakım Fabrika Müdürlüğü AR-GE binasında patlama meydana geldiğini, daha sonra çıkan yangından hayatını kaybeden ve yaralanan personelin bulunmadığını açıkladı.
Genel 08.04.2022, 07:41 08.04.2022, 08:47
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"İstanbul Tuzla’da konuşlu bulunan 41’inci Bakım Fabrika Müdürlüğü AR-GE binasında, 8 Nisan tarihinde bir patlama meydana gelmiş ve yangın çıkmıştır. Yangına müdahale edilmiş ve söndürülmüştür. Olayda hayatını kaybeden ve yaralanan personelimiz bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.