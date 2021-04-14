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MSB: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan Covid-19 aşılarını Libya’ya ulaştıracak olan Hava Kuvvetlerimize ait uçak Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan yola çıktı."
MSB: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan Covid-19 aşılarını Libya’ya ulaştıracak olan Hava Kuvvetlerimize ait uçak Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan yola çıktı."
MSB: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan Covid-19 aşılarını Libya’ya ulaştıracak olan Hava Kuvvetlerimize ait uçak Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan yola çıktı."
Genel 14.04.2021, 14:43
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