MSB, çocuklarla yakından ilgilenmeye devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), depremden etkilenen çocuklara acılarını unutturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesinden depremzede çocuklara yönelik çalışmalarıyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Evlatlarımız için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bitlis’te konuşlu 10’uncu Komando Tugayımız, Adıyaman’da depremzede çocuklarımıza depremin etkisini unutturabilmek için kitap ve oyuncaklar dağıtarak onlarla yakından ilgileniyor” ifadelerine yer verdi.