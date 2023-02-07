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MSB: “Deniz Kuvvetlerimizin TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerine ilave olarak, TCG Osmangazi tank çıkarma gemisi de deprem bölgesine iş makinesi götürmek amacıyla İzmir’den seyrine başladı.”
MSB: “CH-47 ve AS-532 tipi helikopterlerimiz sisli ve karlı havaya rağmen başarıyla bölgeye ulaştı”
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada “CH-47 ve AS-532 tipi helikopterlerimiz sisli ve karlı havaya rağmen başarıyla bölgeye ulaştı” denildi.
Genel 07.02.2023, 19:58
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada “CH-47 ve AS-532 tipi helikopterlerimiz sisli ve karlı havaya rağmen başarıyla bölgeye ulaştı” denildi.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kara Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakar helikopter pilotları, zorlu hava şartlarına rağmen deprem bölgesindeki milletimize yardım elini ulaştırmak için korkusuzca uçuş gerçekleştiriyor. CH-47 ve AS-532 tipi helikopterlerimiz sisli ve karlı havaya rağmen başarıyla bölgeye ulaştı” ifadelerini kullandı.