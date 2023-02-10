MSB: "Biriz, beraberiz, yaralarımızı birlikte saracağız"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremler sonrasında depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki mahallelerde battaniye, giyim ve gıda malzemeleri sevkiyatı gerçekleştiren 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı’nın 1’inci Doğal Afet Yardım Birliği, depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.

MSB’nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Biriz, beraberiz, yaralarımızı birlikte saracağız. 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığımızın 1’inci Doğal Afet Yardım Birliği Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki mahallelerde battaniye, giyim ve gıda malzemeleri dağıtımına devam ediyor. Birlikte Güçlüyüz" denildi.